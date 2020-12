Spezia, Gyasi: "Giocare contro Ronaldo è stato esaltante. Il mio obiettivo? La salvezza"

vedi letture

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha segnato la sua prima rete in Serie A nell'ultima sfida contro il Cagliari e oggi ha parlato a Tuttosport: "Quella rete vale come il coronamento di tanti sacrifici che ho fatto fino a ora ma non mi sento appagato, spero che sia solo l'inizio". Recentemente ha incontrato Ronaldo, il suo idolo, nella sfida contro la Juve: "E' stato esaltante, siamo entrati insieme dalla panchina ed riscaldarmi accanto a lui è stato bellissimo. Bisogna guardarlo e imparare se si vuole crescere professionalmente". Infine quali sono gli obiettivi? "Prima di tutto la salvezza dello Spezia. Sarebbe come vincere lo scudetto. Io cerco di migliorarmi ogni giorno per ripagare la fiducia della società". E tornare al Toro? Mai dire mai, ma adesso sono felice qui".