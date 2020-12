Spezia, Gyasi: "Questa categoria non perdona nulla. Vogliamo vincere in casa, per noi è la vita"

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, parla così ai microfoni dei canali ufficiali dello Spezia nel post della sfida contro il Genoa: "Siamo partiti bene, abbiamo trovato subito il vantaggio giocando come sempre un bel calcio ma poi abbiamo preso il gol che non ci voleva e ora siamo qua a commentare una sconfitta. Dobbiamo rialzarci subito e lavorare per le prossime partite con più ferocia e cattiveria".

Non è bastato nemmeno il tuo quarto assist, ti sei adattato benissimo alla categoria:

"Sono contento anche per altri miei compagni, che hanno dimostrato di poterci stare ma abbiamo visto che con un minimo sbaglio questa categoria non perdona. Dobbiamo lavorare tanto durante gli allenamenti, ascoltare il mister e secondo me ci toglieremo grandi soddisfazioni".

Cosa servirà durante la sosta trovare la prima vittoria al Picco?

"In questi quattro giorni dovremo riposarci, caricarci e riprensentarci bene alla ripresa. Questa volta in casa dobbiamo dare tutto, l'anima, e portare via i tre punti in casa che per noi sono la vita".