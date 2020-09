Spezia revolution: Scuffet non rimarrà, offerte per Maggiore. Servono rinforzi in tutti i reparti

vedi letture

Il quotidiano 'Il Secolo XIX' oggi in edicola fa il punto sul mercato dello Spezia, club che ieri ha ufficializzato l'arrivo del ds Mauro Meluso al posto di Guido Angelozzi. Lo Spezia neopromosso in Serie A dovrà operare in tutti i reparti: tra i pali difficile che rimarrà Simone Scuffet, così come il suo secondo Titas Krapikas. In difesa l'infortunio di Capradossi (dovrà stare fermo fino a gennaio) costringerà il club ad almeno due innesti, gli stessi che serviranno in mezzo al campo dove gioca Giulio Maggiore, centrocampista molto richiesto in Serie A (Sassuolo, Torino, Hellas Verona). In attacco il nodo è Galabinov: lui vorrebbe restare ma tutto dipenderà dalle idee del tecnico Vincenzo Italiano.