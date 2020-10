Spezia, il ds Meluso commenta il mercato: "Ora abbiamo imprevedibilità e forza fisica"

vedi letture

Conferenza stampa di fine mercato per Mauro Meluso, ds dello Spezia che fra le altre cose si è soffermato sul potenziale della rosa: "Rosa da Seria A? L'anno scorso in estate avevamo poca fisicità a Lecce. A gennaio ci abbiamo lavorato e abbiamo colmato la lacuna. Quest’anno ci abbiamo pensato prima, abbiano giocatori con fisicità che va bene per la A. Al loro fianco ci sono giocatori più mobili e dotati, Ricci magari non è così fisico ma sta facendo benissimo. In più c'è chi dà lo sprint, come Verde, Agudelo. Riteniamo di avere una squadra che possa esprimere più cose: imprevedibilità e forza fisica".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale di Mauro Meluso!