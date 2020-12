Spezia, il ds Meluso: "Nzola non si muove. Non abbiamo bisogno di attaccanti"

Il direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, interpellato in esclusiva da Firenzeviola.it, ha parlato del futuro di Nzola, giocatore finito nel mirino di diverse squadre in Serie A: "Non si muove da Spezia - ha dichiarato senza mezzi termini - Non abbiamo bisogno di altri attaccanti perché non abbiamo intenzione di privarci di Nzola. In avanti siamo a posto così. Saponara? Non ho sentito la Fiorentina".