Spezia, il presidente Chisoli: "Pobega importante per noi. Più avanti ne parleremo col Milan"

Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport partendo dalla classifica e dai giovani che stanno facendo bene: "Abbiamo iniziato tra mille difficoltà e abbiamo giocato di fatto sempre in trasferta, con grandi prestazioni, quindi siamo soddisfatti".

Pensate anche a fare bel calcio.

"Sappiamo che giocare contro le grandi squadre e chiuderci sarebbe difficilissimo, quindi pensiamo ad attaccare e a giocare un bel calcio per fare risultati".

Pobega è stato decisivo con l'Under 21. Parlerete del Milan per provare a trattenerlo ancora?

"Siamo molto contenti, è stato un innesto importante. Per noi è una conferma anche per i giocatori che abbiamo portato in Serie A. Con il Milan ci parleremo sicuramente più avanti".