Spezia, il Pumas apre all'addio di Iturbe. Ma per il presidente Ramirez "è complicato"

Nelle scorse ore si è fatto largo il nome di Juan Iturbe per il calciomercato in entrata del neo-promosso Spezia. Dopo il prestito di sei mesi al Pachuca, l'argentino classe '93 è tornato in seno alla rosa del Pumas che, dopo un'iniziale fase in cui sembrava non far più parte del progetto, sta pensando di trattenere l'ex Roma, Torino ed Hellas. Parola del presidente Jesus Ramirez, che a Diario Record ha affermato: "In questo momento non c'è niente di concreto, di concluso. Abbiamo ancora tempo, ma la vedo davvero complicata: forse se ne riparlerà a dicembre. C'è stato qualche approccio, sì, ma nulla è certo: se saranno consolidati, valuteremo se sarà un bene o meno lasciar partire determinati calciatori".