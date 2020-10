Spezia, il "Tardini" porta bene a Chabot: due reti su due in carriera per il difensore a Parma

Il "Tardini" sarà sempre uno stadio speciale per Julian Chabot. Il difensore tedesco ha sbloccato il match contro il Parma sugli sviluppi di un calcio d’angolo, spedendo alle spalle di Sepe con una potente e precisa incornata. Per il centrale di Vincenzo Italiano, che nella finestra estivo-autunnale è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, si tratta del primo gol con la maglia dello Spezia.

Il primo gol in A sempre a Parma - Per il ragazzo si tratta del secondo gol in carriera realizzato nel massimo campionato. Il primo fu proprio nella stesso stadio, non nella stessa porta, con la maglia blucerchiata. Sempre su calcio d’angolo Chabot realizzò il gol del 2-1 parziale che diede il via alla rimonta della squadra di Claudio Ranieri e che permise di conquistare la salvezza con quattro giornate di anticipo.