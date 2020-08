Spezia in A, Ragusa: "Spero che Italiano resti. E spero di restare anche io"

Promozione a sorpresa no visto il terzo posto finale in classifica, ma a inizio stagione lo Spezia non era partito con l'obiettivo di andare in Serie A. Raggiunto da Sky, Antonino Ragusa, attaccante dei liguri, racconta così la stagione degli aquilotti: "Più che altro a un certo punto della stagione lottavamo per salvarci, poi abbiamo visto che il nostro calcio pagava e abbiamo creduto fino alla fine".

Ora che farà il tecnico Italiano. E che farai tu?

"Io spero che il mister resti e spero di restare anche io a questo punto".