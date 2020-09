Spezia, in arrivo il centrocampista Nahuel Estevez dell'Estudiantes

E mancano dettagli per l'acquisto di Farias dal Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - E' scatenato sul mercato lo Spezia del neo ds Meluso che si prepara al fischio d'inizio della serie A con tante novità. Sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa per il centrocampista Nahuel Estevez, regista dell'Estudiantes di 24 anni. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto per circa 3 milioni al raggiungimento di un certo numero di presenze. E la società ligure sta definendo un colpo importante col Cagliari: previsto infatti nelle prossime ore l'acquisto dell'attaccante Diego Farias. Arriverà in prestito oneroso, nella passata stagione aveva indossato la maglia del Lecce collezionando 18 presenze, realizzando 2 gol. (ANSA).