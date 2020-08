Spezia in Serie A, le aperture dei principali media italiani: notte storica, per la prima volta

vedi letture

Lo Spezia in Serie A. Nonostante la sconfitta contro il Frosinone, i liguri volano nel massimo campionato grazie alla miglior classifica nella regular season. E vengono celebrati sui portali dei principali media sportivi d'Italia. "Lo Spezia è in Serie A! - scrive gazzetta.it - Liguri promossi, al Frosinone non basta l'1-0". "Spezia, una notte storica - titola invece il sito del Corriere dello Sport - per la prima volta è in A! Nesta vince ma non basta". SportMediaset sceglie invece: "Al Frosinone non basta Rohden, Spezia per la prima volta in Serie A". E Sky: "Storico Spezia, prima volta in Serie A. Al Frosinone non basta lo 0-1".