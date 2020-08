Spezia in Serie A, Mutti: "Ora va rinforzata sul mercato. Ma Angelozzi saprà farlo"

La Serie A è un obiettivo storico, ma anche una sfida non da poco per lo Spezia. Ospite di 90° Minuto su Rai2, Bortolo Mutti analizza così le necessità dei liguri in vista del mercato per preparare il massimo campionato: "Una squadra che viene promossa attraverso i playoff merita una certa attenzione. Sicuramente va ristrutturata, quest'anno ha avuto dei momenti critici che in Serie A non ti puoi permettere. Però credo che Angelozzi, a cui vanno i miei complimenti, saprà fare un ottimo lavoro. Aggiungo che è un peccato vedere una piazza festeggiare una promozione così storica senza pubblico".