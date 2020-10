Spezia, inizia la settimana che porta alla super-sfida: domenica pomeriggio c'è la Juventus

vedi letture

Inizia oggi la marcia di avvicinamento. Lo Spezia si prepara alla sfida interna contro la Juventus, gara che ha un grande fascino perchè la squadra ligure incontra per la prima volta i campioni d'italia in Serie A. Ma c'è un doppio forte rammarico . Il primo è che il match si disputerà all’Orogel Stadium di Cesena, per via del lavori di ammodernamento del "Picco" e il secondo è che non ci sarà il pubblico aquilotto a fare da cornice all’evento. Certamente anche se il match si disputa in Romagna, domenica pomeriggio avremmo assistito ad un vero e proprio esodo per vedere i ragazzi di Italiano opposti ai bianconeri di Andrea Pirlo e per sostenerli come sempre hanno fatto. Purtroppo, a causa del periodo storico che stiamo attraversando, il match sarà nuovamente a porte chiuse - come enuncia il nuovo DPCM - con i sostenitori che dovranno spingere Terzi e compagni dal divano di casa.

Lo Spezia c'è - La Vecchia Signora si troverà di fronte una squadra consapevole dei propri mezzi e soprattutto capace di lottare su ogni pallone indipendentemente da chi il mister schiererà dal primo minuto. Anche a Parma, Italiano ha cambiato qualcosa specie in mezzo al campo viste le contemporanee assenze di Maggiore, ancora positivo, e di Ricci. La nota liete si chiama Agoumé, classe 2002 che ha giocato col piglio del veterano. Resta il rammarico per come è arrivato il 2-2 al "Tardini", con tre legni colpiti e un calcio di rigore ingenuamente regalato nei minuti di recupero agli emiliani. Questi episodi hanno privato lo Spezia dei due punti ma non della prestazione assolutamente positiva.

Due precedenti in B - Quando si nomina la Juventus, la mente non può non tornare al doppio confronto vissuto nella stagione 2006-2007 coinciso con il primo anno in Serie B dello Spezia. I bianconeri erano reduci dalla vicenda di Calciopoli che spalancò le porte della cadetteria per la prima, e unica, volta nella loro storia. Al "Picco" la sfida si concluse sul punteggio di 1-1 con Confalone che aprì le marcature ma nel recupero Nedved ristabilì la parità. Al ritorno invece ci fu l’impresa con il successo all’Olimpico, ora Grande Torino, per 3-2 grazie ai gol di Pecorari, Guidetti e Padoin, quest’ultimo arrivato al 90’ che regalò agli uomini di Soda il playout, poi vinto, contro il Verona. Adesso però è tutta un’altra storia, un’altra Juve, un’altra categoria. E un altro Spezia.