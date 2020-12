Spezia, Italiano: "C'è stata la reazione dopo Crotone, dobbiamo correggere gli ultimi 3-4 minuti"

vedi letture

Dopo il pareggio interno contro il Bologna, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa.

Ieri aveva chiesto attenzione.

"L'attenzione non è solamente nel momento in cui devi difendere ma anche negli ultimi undici metri dove abbiamo avuto tre situazioni clamorose per chiudere la partite e io penso che in questa categoria fino a quando le partite sono vive e non le ammazzi, l'avversario che è di qualità la riapre, si inventa un gol da centrocampo e poi addirittura rischia di vincere. Ci insegna che fino al 95' non si può abbassare la guardia, se hai quella possibilità di chiuderla lo devi fare e speriamo ci serva da insegnamento. E' chiaro che cercavamo la reazione dopo il secondo tempo di Crotone, oggi è arrivata. Peccato per la vittoria mancata. E' chiaro che dopo che pari il rigore a partita finita vediamo il bicchiere mezzo pieno".

Il ritorno al "Picco"?

"Per noi è fondamentale perché siamo reduci da undici trasferte consecutive e tornare a casa nostra per noi ha un gusto diverso. Questo stadio è il nostro nido, qui abbiamo costruito una promozione e qui cercheremo di tenerci stretta questa categoria. Oggi penso che per 90 minuti questo si è visto, dobbiamo correggere gli ultimi tre, quattro minuti di recupero. Penso che con un po' di attenzione forse riusciamo a chiudere il cerchio in determinate situazioni".

Nzola?

"E' un giocatore che quando sta come stasera è un giocatore che per qualità, per struttura, velocità e determinazione può ritagliarsi uno spazio importante in questa categoria. Anche lui deve essere più cinico, poteva chiudere la gara in due o tre situazioni però per essere al suo primo anno in questa categoria sta dimostrando di avere i numeri per restarci".