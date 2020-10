Spezia, Italiano: "Contro la Juventus come fosse l'ultima gara. Verdi ha grandi motivazioni"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Cittadella in Coppa Italia: "Abbiamo fatto bene fino al 2-0 ma potevamo far meglio nei minuti finali del primo tempo. L'atteggiamento però mi è piaciuto e hanno approcciato alla grande la partita. Siamo contenti di aver passato il turno perché è giusto onorare qualsiasi competizione e i ragazzi sono stati bravi. Farias, Deiola, Piccoli, Vignali, Dell'Orco...cerchiamo di mantenere in tanti coinvolti. Questa era la prima partita con minutaggio ampio per diversi calciatori, sono contento per loro. Sena e Ismaily? Sono in ritardo perché sono arrivati dopo gli altri e perché c'è stato anche qualche problema con il Covid. Dobbiamo metterli in condizione di giocare una partita ufficiale. Devono entrare in condizione velocemente. Tutti insieme dobbiamo rendere al massimo sempre. Verdi? E' un ragazzo che si è messo subito a disposizione del gruppo e dell'allenatore. Ha voglia e ha grandi motivazioni. Ci teneva a tornare in Italia e sono contento del suo atteggiamento, come di tutti quelli che sono arrivati in estate. Tutti hanno capito che devono spingere e sudare per arrivare a grandi traguardi. Come si prepara la gara contro la Juventus? Come le altre gare perché tutte le squadre che affrontiamo sono grandi. Noi siamo in costruzione. Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l'ultima e prepararla nel migliore dei modi. Non partiamo col favore del pronostico e dobbiamo dare il massimo per provare a centrare qualcosa di impensabile".