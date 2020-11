Spezia, Italiano: "CR7 entrato da campione. A Benevento come contro la Juve"

L'allenatore Vincenzo Italiano ha così parlato ai canali ufficiali dello Spezia dopo la sconfitta interna contro la Juventus: "La mentalità era quella di volersela giocare contro i campioni d'Italia, squadra di livello molto più alto rispetto a noi. Nonostante ciò, abbiamo tenuto botta e costruito i presupposti per fare altri gol: Buffon ha fatto una parata strepitosa. Dobbiamo migliorare dietro, spesso prendiamo gol troppo facilmente. Ma stare nella loro metà campo per tutto questo tempo è un merito, e noi dobbiamo esserne contenti. Ai miei tempi non si facevano tre passaggi di fila con la Juve...".

Serviva l'ingresso di CR7.

"Normale, se entra un campione come lui lo fa per essere decisivo e ribaltare le sorti. Quando hai a disposizione un elemento così straordinario è normale che chi l'affronta vada in difficoltà. Lo fa con chiunque. Noi però potevamo fare molto meglio, io stesso al 65' ho creduto in qualcosa di più, stavamo giocando bene e proponendo. Avanti con fiducia ed entusiasmo, non dobbiamo mollare. Ci vuole malizia e determinazione, perché creare creiamo ma quando c'è da non subire serve farlo in maniera diversa".

Ora lo scontro diretto di Benevento.

"Per noi non deve esserci differenza tra oggi e il Benevento: ogni partita deve essere preparata come se fosse l'ultima. Loro vorranno vincere, noi dobbiamo prepararci con serenità. In queste prime sei giornate ci davano tutti senza speranze e invece non è così. Giocheremo a viso aperto e vedremo che viene fuori".