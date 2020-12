Spezia, Italiano: "Dispiaciuto per il pari, ma ottima reazione dopo Crotone"

vedi letture

Le dichiarazioni di Italiano dopo Spezia-Bologna 2-2.

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 interno contro il Bologna: “Sono davvero dispiaciuto perché mancava pochissimo e con un pizzico di malizia in più questa partita l’avremmo portata a casa. Potevamo andare sul 3-1 in diverse occasioni, abbiamo fatto tirare in porta il Bologna due volte e due volte ci ha castigato. Questa è una categoria in cui non puoi mai staccare la spina. Ci tenevamo a vincere la prima al Picco, ma la prestazione è stata di alto livello a parte gli ultimi minuti. Una partita pazza, ma interpretata davvero nel migliore dei modi. Stavamo rovinando una prestazione straordinaria di un grande Spezia per 90 minuti. Domenica si rigioca, andiamo avanti”.

La squadra ha reagito dopo Crotone.

“Ho visto almeno quattro occasioni per il terzo gol, ma le partite vanno ammazzate. Se non lo fai, magari l’avversario indovina un gol da centrocampo. Noi siamo una squadra giovane, tanti sono alla prima esperienza in serie A. La reazione dopo Crotone è stata ottima in ogni caso”.

Il gruppo continua a crescere e a diventare sempre più unito.

“Ho dovuto mandarne in tribuna quattro. Siamo tutti inseriti, ma è brutto dover fare i nomi degli esclusi. Non ho scelte preconfezionate perché si allenano tutti bene. Ogni volta che chiamo qualcuno in causa, si esprime al meglio. Tutti hanno dato l’anima anche oggi”.

Un commento sulla gara di Nzola e sull'esordio al "Picco".

“Lui è l’emblema della voglia di lasciarci alle spalle Crotone quella prima azione da gol. Giocare qui per noi ha un gusto completamente diverso. Veniamo da 11 trasferte consecutive”.