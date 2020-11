Spezia, Italiano e i suoi modelli: "Tutti i tecnici che ho avuto mi hanno lasciato qualcosa"

"Ne ho avuti tanti, molto molto bravi. Ogni allenatore mi è rimasto dentro per qualche situazione tattica o discorso motivazionale". Così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, nel dopo gara di Benevento ha parlato dei suoi modelli: "Quando fai l'allenatore è normale ricordare cosa ti dicevano i tuoi allenatori da calciatore. Comunque potevamo avere qualche punto in più in classifica, non siamo la vittima sacrificale di questo campionato".