Spezia, Italiano e il calendario: "Sarà un esordio emozionante, ma allo stesso tempo difficile"

"Sarà un esordio emozionante, ma allo stesso tempo difficile, per questo ci dovremo preparare al meglio per la gara con l'Udinese". Parla così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, commentando il calendario della nuova stagione di A: "Saranno tutte partite difficili e complicate, soprattutto per una neopromossa che come noi ha poco tempo per preparare l’esordio. Contro la Juventus servirà una prestazione di grande livello, cercando di giocare bene a calcio. Sappiamo che far punti sarà difficile, ma la prepareremo sempre con l’intento di ottenere il massimo. I derby? Belli e affascinanti, la Liguria quest’anno può vantare tre squadre nella massima serie. Sappiamo che i nostri tifosi ci tengono particolarmente e daremo il massimo".