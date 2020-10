Spezia, Italiano: "Grande reazione e grande spirito. Siamo ancora in costruzione"

vedi letture

Dopo il 2-2 arrivato contro la Fiorentina, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Penso che sia un pareggio ottenuto con uno spirito che un allenatore vuole vedere dopo essere andati sotto di due gol. Invece i ragazzi hanno reagito bene e hanno messo in pratica ciò che proviamo in allenamento. E' grande merito dei ragazzi per aver ottenuto un punto contro una delle squadre più forti del campionato. Noi siamo ancora in costruzione, in ritardo di condizione, in tanti sono arrivati da poco, l'amalgama dobbiamo ottenerla in fretta ma l'organizzazione che cerchiamo di fare a tratti si vede, devi essere aggressivo, e sotto di due gol lo abbiamo fatto. L'atteggiamento è stato perfetto, l'attacco in avanti ha funzionato e nei minuti finali potevamo osare qualcosa di più".