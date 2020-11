Spezia, Italiano: "I complimenti? Se arrivano sono diretti alla squadra in toto"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato anche dei tanti apprezzamenti arrivati nei confronti del suo lavoro: "A me sinceramente fa piacere solo ed esclusivamente il fatto che la squadra sia partita bene, che abbia dimostrato di non essere come tutti pensavano e che abbiamo messo in mostra qualche ragazzo di qualità. Abbiamo punti importanti e cerchiamo di salvaguardare la categoria. Se arrivano dei complimenti sono tutti diretti alla squadra in toto. Siamo contenti di qualche apprezzamento ma finisce lì perché è ancora lunga e c'è ancora tanta strada da fare. Ci godiamo il momento sapendo che non bisogna mai abbassare la guardia".

