Spezia, Italiano: "Juventus? Prima il Cittadella, poi penseremo ai campioni d'Italia"

Conferenza stampa di vigilia per lo Spezia, che domani affronterà in Coppa Italia il Cittadella. A prendere la parola è il tecnico, Vincenzo Italiano: "Sono anni che il Cittadella è una realtà del nostro calcio. In B tra virgolette è una grande perché sforna talenti e ottiene risultati di valore. Lo sta dimostrando ancora una volta quest'anno. Senza la giusta attenzione, per noi tutte le gare sono difficili. Ci teniamo a ben figurare".

Ci sarà turn over? "Alcuni andranno in campo per iniziare a prendere confidenza con la nostra identità di gioco. Sarà un test utile sotto questo aspetto".

La prossima gara contro la Juventus? "Da giovedì prepareremo la gara contro i campioni d'Italia. La Juve è la squadra più forte negli ultimi anni in Italia in senso assoluto. Sarà un test molto molto difficile, lo sappiamo. Per fare punti servirà una prestazione di altissimo livello dal primo all'ultimo minuto. Prima però pensiamo al Cittadella".

Come sta la squadra dopo la gara del Tardini? "I ragazzi stanno bene, in questo momento li vedo carichi, stiamo lavorando bene. Dobbiamo onorare al meglio una gara ufficiale come quella di domani col Cittadella.