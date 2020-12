Spezia, Italiano: "Non dobbiamo mollare e rispettare al massimo la trasferta di Crotone"

Vigilia di campionato per lo Spezia. Gli Aquilotti domani pomeriggio sfideranno il Crotone. In vista della sfida dello "Scida", il tecnico Vincenzo Italiano ha risposto alle domande della stampa.

Smaltita l'amarezza della sconfitta contro la Lazio?

"Bisogna voltare pagina, continuare e guardare avanti. L'amarezza è tanta per il fatto di non aver ottenuto punti, quello che alla fine per noi contava tantissimo. Ci dispiace perché dopo una prestazione del genere condirla con un risultato positivo per noi sarebbe stato il massimo. Si continua sapendo che questa è la strada giusta e ci deve dare forza il fatto che riusciamo a fare ottime prestazioni. L'atteggiamento, l'approccio e quello che facciamo vedere durante gare è la strada giusta. Non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare".

Diventa difficile scegliere quindi chi va in campo.

"Diventa difficile. Diventa un problema per me perchè sinceramente non c'è un ragazzo che va più piano rispetto ad un altro però, si sa, bisogna fare delle scelte. In questo momento siamo in tanti ma ci aspettano delle settimane dove ci sono tante partite consecutive, dove tutti sicuramente verranno chiamati in causa però per questa trasferta è normale che qualche sacrificio andrà fatto. Da questo punto di vista ne siamo tutti consapevoli, io o staff e i ragazzi. Sarà un dispiacere non convocare qualcuno. E' così, lo sappiamo e ci conviviamo, penso, in maniera positiva".

Tanti complimenti anche questa settimana.

"Io penso che la squadra sia cresciuta e questo si vede di partita in partita dove si vede che siamo migliorati. Si vede che abbiamo preso confidenza con questa categoria, la crescita è costante sotto tutti i punti di vista e ci lascia fiduciosi per il futuro. Il futuro sarà anche condito da qualche sconfitta, da qualche momento negativo che cercheremo di evitare in qualsiasi modo. Però così lo andrai ad affrontare in maniera diversa. Sapendo che in qualsiasi momento ne verrai fuori, sapendo che potrai aggrapparsi a qualcosa di costruito. I complimenti ci fanno piacere, speriamo di riceverli più avanti ma in questo momento dobbiamo concentrarci a fare prestazioni, a portare a casa risultati e a sudare la maglia come stiamo facendo".

C'è il rischio di sottovalutare il Crotone?

"Non sono preoccupato per niente. Lo vedo, lo percepisco. Sento quello che si dicono i ragazzi, quello che provano. E sono convinto che per noi, e lo dico senza nessun dubbio, sono tutte big. Sono tutte squadre attrezzate, partono con un vantaggio rispetto a noi. Che sia il Crotone o la prima in classifica, se noi sbagliamo l'atteggiamento, sbagliamo tutto quello che ci ha contraddistinto in questo momento - ovvero affrontare ogni partita col coltello fra i denti senza snobbare qualsiasi avversario - vai a soffrire e vai ad affrontare momenti non belli. Da questo punto di vista i ragazzi sono maturi, sanno che non possono sbagliare o non possono sottovalutare nulla. Da questo punto di vista non ci sono problemi, poi se l'avversario in campo andrà più forte di noi lo si vedrà sabato".

Che partita di aspetti?

"L'anno scorso è stata una partita dove siamo stati in grado di mettere in difficoltà una delle squadre più forti della Serie B. Penso che il Crotone sia forte anche quest'anno. La squadra propone, gioca, ha raccolto meno di quanto dimostrato. Vedendo l'ultima partita prima dell'inferiorità stava mettendo in difficoltà il Napoli. Noi dobbiamo stare con le antenne dritte e rispettare al massimo questa squadra e questa trasferta. Da lì eravamo partiti, adesso siamo alle prime giornate. E' presto per dare giudizi. E' una partita come le altre che per noi vale tanto. E' ancora presto per fare pronostici o giudizi o fare tabelle. E' una partita da affrontare per cercare di fare punti, muovere la classifica è importante e cercheremo di farlo".

Come hai visto Pobega e Verde?

"La gestione che stiamo cercando di fare, soprattutto con quelli reduci da acciacchi, infortuni e problematica. E' la gestione che penso sia corretta. Adesso Pobega e Verde stanno bene. Saranno della trasferta, saranno a disposizioni. Sono due giocatori di valore e sono due giocatori in più rispetto all'ultima partita. La gestione è uguale per tutti, sanno che in qualsiasi situazione fisica non al 100% verranno gestiti tutti alla stessa maniera. Ed è capitata anche a Verde e Pobega".

L'affetto nei tuoi confronti?

"Mi fa un immenso piacere. Ringrazio tutti per il pensiero, la gente di Spezia per questo affetto reciproco che si è creato. Posso solo ricambiare dicendo che un regalo che cercheremo di fare a tutti loro. Ho sempre un pensiero per i tifosi dello Spezia perchè non godere della promozione in A e non godere della loro squadra in Serie A penso sia frustrante e non sia bello. Li ringrazio di cuore e mi auguro che, più avanti, si possa ritornare ad abbracciarci tutti insieme. Dalla prossima gara saremmo al Picco e in futuro mi auguro di tornare ad abbracciare tutti i nostri tifosi".