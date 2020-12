Spezia, Italiano: "Oggi una delle migliori partite. Fatti zero punti, ma siamo ottimisti"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commentato così ai canali ufficiali del club ligure il match perso oggi contro la Lazio: "Siamo stati noi a fare la partita, siamo stati noi a concedere quel poco che abbiamo concesso alla Lazio. Sapevamo che in ripartenza sarebbero stati fenomenali, peccato quindi per i gol subiti. Oggi abbiamo fatto una delle migliori gare, abbiamo creato più di tutte le altre partite messe insieme, ma usciamo dal campo con zero punti. Siamo all'inizio e c'è pertanto da essere ottimisti, sarà importante continuare ad affrontare le gare con questo spirito, perché i ragazzi hanno giocato proprio come si era preparata la gara. Forse è stata la miglior prestazione in assoluto, questa gara ci ha dimostrato che se non concretizzi le occasioni in Serie A esci dal campo da sconfitto. Davvero un peccato non portare a casa punti, ma siamo comunque orgogliosi di quanto abbiamo fatto vedere in campo; lo spirito deve assolutamente rimanere questo anche nelle prossime settimane".