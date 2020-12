Spezia, Italiano: "Pagati a caro prezzo due errori, dobbiamo darci una svegliata"

Nzola illude lo Spezia, rimontato dal Genoa che la ribalta con le reti di Destro e Criscito. Il tecnico degli aquilotti Vincenzo Italiano analizza la sconfitta dei suoi nel derby: “Anche oggi siamo riusciti a fare quello che abbiamo sempre fatto, concedendo pochissimo e avendo sempre il pallino del gioco. Due errori ci costano cari, stiamo avendo una flessione nei risultati ma non nelle prestazioni però dobbiamo trovare un rimedio a questo e lo faremo durante la sosta”.

Un Genoa così coperto può aver creato più difficoltà?

“Sul primo e secondo gol potevamo fare molto meglio e come ci accade in questo periodo puntualmente siamo stati puniti. Avremo messo la firma per trovarci fuori dalla zona retrocessione a Natale, però non bisogna mollare”.

Sul finire è mancata un po’ di convinzione?

“In momenti molto frustranti come questi subentra anche tanta stanchezza, abbiamo cercato nel finale un gol sporco ma non è nelle nostre corde".

Convinto della scelta di restare nonostante il corteggiamento del Genoa?

“Sono scelte prese mesi fa, sapevamo di dover arrivare all’ultima giornata per giocarci la salvezza. Alle squadre che lottano per questo obiettivo possono capitare anche momenti come questi. Siamo sopra la zona rossa, però dobbiamo darci una svegliata”.