Spezia, Italiano parla chiaro: "Bologna? Una partita difficile, come tutte del resto"

Debutto casalingo in A per lo Spezia. Domani gli Aquilotti torneranno al "Picco" per affrontare il Bologna. In vista della gara contro i rossoblu felsinei, il tecnico Vincenzo Italiano ha risposto alle domande della stampa, soffermandosi così in particolare sugli avversari: "Che gara sarà col Bologna? Una partita difficile come tutte del resto. Lo Spezia non può permettersi di non arrivare con la massima attenzione e concentrazione alla partita. Domani affronteremo un Bologna arrabbiatissimo perché è reduce da una sconfitta e da un ritiro. E' in infrasettimanale dove tutti vogliono cercare di fare punti e muovere la classifica. Il Bologna sulla carta è molto più avanti di noi e dobbiamo cercare di dare il massimo. Dare il massimo significa cercare di giocare bene, di stare attenti in entrambe le situazioni di gioco, concedere meno, creare tanto ed essere più concreti. Continuiamo così sapendo che l'attenzione deve essere massima, che dobbiamo lavorare bene e si deve credere in ciò che stiamo facendo".

