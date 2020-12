Spezia, Italiano: "Pobega e Verde giocatori di valore, adesso stanno bene e sono a disposizione"

vedi letture

Vigilia di campionato per lo Spezia. Gli Aquilotti domani pomeriggio sfideranno il Crotone. In vista della sfida dello "Scida", il tecnico Vincenzo Italiano ha risposto alle domande in conferenza stampa, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Pobega e Verde? La gestione che stiamo cercando di fare, soprattutto con quelli reduci da acciacchi, infortuni e problematica. E' la gestione che penso sia corretta. Adesso Pobega e Verde stanno bene. Saranno della trasferta, saranno a disposizione. Sono due giocatori di valore e sono due giocatori in più rispetto all'ultima partita. La gestione è uguale per tutti, sanno che in qualsiasi situazione fisica non al 100% verranno gestiti tutti alla stessa maniera. Ed è capitata anche a Verde e Pobega".

Clicca qui per rileggere la conferenza