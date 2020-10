Spezia, Italiano: "Possiamo crescere, dobbiamo migliorare fisicamente e mentalmente"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Milan, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato così ai microfoni di Radio Rai 1: "Penso che eravamo dentro la partita, abbiamo 60 minuti dove abbiamo tenuto benissimo in campo e cercavamo di proporre qualcosa di importante in avanti. E' normale che in questo momento la nostra forza d'urto non è al top, abbiamo perso anche Galabinov nel primo tempo e quando caliamo fisicamente, lasciamo troppo spazio e campo a squadre fisicamente superiori a noi. Sono convinto che questa squadra può crescere, ha fatto vedere buone cose in queste prime gare e questi giorni di pausa ci daranno modo di lavorare e migliorare dove serve. Si può crescere perché c'è tanta gente che deve adattarsi a questa categoria. Io personalmente tutti gli anni di Serie A li ho affrontati in questo modo da neopromosso dove le prime gare ero in difficoltà, le mie squadre erano in difficoltà e poi è stato un crescendo. Dobbiamo essere veloci, adattarci velocemente e con la crescita dei ragazzi, anche a livello fisico, qualcosa in più riusciremo a far vedere".