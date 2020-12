Spezia, Italiano: "Prestazione da squadra vera, dobbiamo iniziare a crescere in concretezza"

Dopo la sconfitta contro la Lazio a Cesena, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commentato in sala stampa.

Gran primo tempo come a Cagliari ma non è riuscita la rimonta.

"Ci resta aver preparato la partita in questo mondo non avendo calcolato quei due errori nelle situazioni dove abbiamo subito i gol. Nel primo tempo abbiamo creato quattro-cinque occasioni nitide per far gol. Dispiace perché i ragazzi hanno preparato la settimana in maniera spettacolare ed ero convinto di raccogliere qualcosa. Dispiace perchè hanno fatto una prestazione straordinaria contro una squadra che ha giocato due giorni fa a Dortmund e martedì parteciperà ad un'altra partita di Champions. Ci rimane la prestazione ma anche l'amaro in bocca per non aver portato a casa punti che forse meritavamo".

Create tante occasioni.

"In questo momento voglio pensare che il fatto di creare così tanto debba essere un pensiero positivo che la squadra deve avere, in primis l'allenatore. Se iniziare a crescere in concretezza, nel fatto che tutti possiamo essere decisivi da un momento all'altro specialmente gli attaccanti allora forse riusciremo a fare qualche gol in più, riusciremo di evitare di colpire i pali e anche di perdere partite come queste. Ad oggi però, dopo dieci giorni, terminare questo mini-ciclo con una prestazione del genere mi lascia soddisfatto. E' normale che dobbiamo abbinare anche i punti e oggi, con grande dispiacere, non sono arrivati però la prestazione è da squadra vera".

Cosa cambia ritrovare il "Picco"?

"Ero abituato anche farne un qualcosa a mio favore il fatto di conoscere le dimensioni del campo, orientarmi nel mio stadio e mi sentivo molto più forte. A noi questo penso ci abbia accompagnato nell'ottenere quello che abbiamo ottenuto. Tornare a casa nostra sarà diverso perchè tutte le volte era come andare in trasferta. Penso sarà un fattore positivo per noi, sono convinto che il nostro stadio ci darà, anche se vuoto, ci darà maggiore forza. Vediamo poi strada facendo ma ci eviterà di fare 300 km tutte le volte e già questo è un grosso vantaggio".

Quale lezione trarre da questa partita?

"Il carattere lo abbiamo dimostrato anche in altre situazioni. Oggi penso che se la base sia questa, dove riusciamo ad avere il pallino del gioco contro una delle top del nostro campionato e se mettiamo un po' di malizia, un po' di furbizia riuscendo a fare qualche gol in più, qualche soddisfazione possiamo togliercela. Dobbiamo crescere in autostima, in consapevolezza e nel fatto che possiamo avere anche noi la possibilità di fare un gol in più rispetto a quello che stiamo facendo. E poi continuare su questa strada. In dieci partite abbiamo fatto vedere che in questa categoria, con un pizzico di spirito diverso in certe situazione, possiamo fare la nostra ancora".

Obiettivo vero raggiungere la salvezza ma avete le qualità per iniziare un percorso.

"Vedendo le statistiche in queste ultimi anni che dicono che due delle tre neopromosse tornano giù dopo un anno, penso che il nostro obiettivo è essere una di quelle due che va giù. Il nostro obiettivo unico deve essere quello di salvaguardare quello che ci siamo conquistati lo scorso anno. Poi sarei ben felice se lo Spezia inizia a mettere le radici, a programmare il futuro e a pensare in grande. Tutto passa da quest'anno e dobbiamo rimanere in questa categoria a tutti i costi. Poi il futuro si vedrà".