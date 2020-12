Spezia, Italiano: "Quattro gol che ci servono. 45 minuti non rovinano l'inizio di campionato"

Dopo il ko contro il Crotone, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Lo Spezia oggi è stato capace di fare un gran primo tempo. Siamo andati sotto ma abbiamo ripreso in mano la partita e abbiamo pareggiato. Abbiamo fatto vedere quanto fatto nell'ultimo periodo. Poi se nel secondo tempo entri in campo in questa maniera, non siamo praticamente più usciti dallo spogliatoio, le partite le perdi. Contro una squadra che ha grandissima qualità se le concedi campo e spazio finisce 4-1, cosa che non deve accadere".

Vi prendevano con i terzini più alti.

"L'atteggiamento della linea difensiva era tale e quale a quello del primo tempo dove siamo stati molto bravi. E' normale che se non mostri attenzione, non lavori con i compagni e se sei un po' superficiale vieni castigato. Questo è un atteggiamento che portiamo avanti dall'inizio, ha sempre pagato anche nei primi quarantacinque minuti. Nella ripresa siamo entrati con leggerezza, con meno attenzione e succede che ci fanno gol. Lo sapevamo, lo abbiamo sempre saputo. Forse ci servirà per tornare sulla terra. C'eravamo perchè non esiste che lo Spezia si monti la testa ma quattro gol così forse ci servono".

I troppi elogi hanno influito?

"Ti risponderei di sì quando la partita inizia come è finita. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo fatto calciare il Crotone una volta con Messias, abbiamo preso gol ma poi la partita l'abbiamo gestita noi. Penso sia stato un grandissimo primo tempo ma ci si deve fermare lì. E' già successo in altre occasioni che prendiamo il secondo gol e ci disuniamo e prendiamo il terzo, oggi anche il quarto. Non deve accadere. Ai ragazzi cosa posso dire? Siamo all'undicesima giornata, le qualità le abbiamo e le abbiamo mostrate. 45 minuti non possono minare quanto abbiamo costruito e rovinare questo inizio di campionato. Rimbocchiamoci le maniche, andiamo avanti. Mercoledì abbiamo l'opportunità di rimediare e se qualcuno, con qualche complimento, ha un po' abbassato la guardia, da stasera bisogna cambiare subito registro".

Sono mancate coperture preventive a centrocampo?

"Non è stata una delle migliori partite in generale. Ripeto, il primo tempo mi è piaciuto. Sappiamo che possiamo correre dei rischi specie quando veniamo beccati in transizione. Qualche ammonizione con qualche fallo preventivo sappiamo che possiamo spenderlo. Chiaro che poi ti complica o compromette qualche partite. Ferrer è stato sostituito per questo, Chabot è rimasto in campo rischiando però sono tutti rischi calcolato che sappiamo che possiamo correre. Oggi è stata una partita negativa, più nel secondo tempo perchè anche il primo è quello che vogliamo ottenere. Non sarà stato perfetto come gli altri ma non mi sento di, fra virgolette, dare addosso alla squadra perchè nel primo tempo c'eravamo, nel secondo abbiamo un po' staccato la spina. Ed è chiaro che essendo lo Spezia, essendo una squadra che può anche avere difficoltà a Crotone, dobbiamo cercare subito di ripartire, lavorare e proporre quello che ci ha permesso di ottenere i complimenti".