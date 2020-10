Spezia, Italiano: "Se ci avessimo creduto di più avremmo potuto vincere"

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio in rimonta per 2-2 contro la Fiorentina: "Andare sotto di due gol dopo quattro minuti non è semplice, soprattutto con una squadra forte come la Fiorentina. Non va bene concedere così tanto ma grande merito ai ragazzi per la reazione. Se ci avessimo creduto di più avremmo raccolto qualcosa di straordinario".