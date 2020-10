Spezia, Italiano: "Settimana difficile tra Covid e ritiro forzato. Ma non ci faremo distrarre"

vedi letture

Alla viglia di Parma-Spezia, il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano ha così introdotto la partita: “E’ chiaro che è stata una settimana diversa, non è stato facile per noi, abbiamo dovuto modificare il programma degli allenamenti e fare il ritiro forzato. Questo non deve distrarci in vista di una partita così importante come quella di Parma. Abbiamo cercato di prepararla come sempre, con grande attenzione e concentrazione. Ci dobbiamo adeguare a queste situazioni. Stiamo facendo tutto il possibile per onorare il campionato, sapevamo delle difficoltà iniziali e speravamo di ottenere qualche punto in classifica. Siamo contenti della reazione nell’ultimo match contro una squadra forte come la Fiorentina. Andiamo ad affrontare i ducali, un collettivo che negli ultimi anni ha ben figurato, con calciatori di valore che conoscono bene la categoria. Per noi è importante non mollare e continuare su questa strada”.

“In questo momento tutte le squadre hanno vari problemi, infortuni di qualsiasi genere, ai quali si va a sommare il Covid - prosegue Italiano - Anche noi abbiamo Marchizza e Maggiore che non possono essere utilizzati, oltre a qualche problema in settimana che per fortuna è rientrato. Nzola è un ragazzo che entra facilmente in condizione. E’ arrivato in ritardo, si era allenato da solo, ma lavorare individualmente non è mai facile. Mbala fa presto a mettere minuti nelle gambe e sono contento di come è entrato contro la Fiorentina e di quello che dato alla squadra. Per noi è un’arma in più che può darci tanto”.

“Il fatto di poter contare su tutta la rosa è una costante che va avanti ormai dallo scorso anno. - Conclude il tecnico - E’ una gestione che ci sta dando soddisfazioni. Non c’è nessun tipo di preclusione, durante la settimana tutti sanno quello che devono fare e vengono preparati per farsi trovare pronti. Siamo contenti delle risposte e siamo fiduciosi per il futuro, la serenità e il rispetto devono rimanere tali, solo così si ottengono dei risultati. Noi siamo convinti di avere ragazzi intelligenti, sanno che in questo momento bisognerà fare dei sacrifici e limitare al massimo quelli che sono i rapporti con l’esterno. Cercheremo di fare tutto ciò che richiede il protocollo e i nostri medici, sperando di non avere problemi da qui alla fine”.