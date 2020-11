Spezia, Italiano: "Spazio a chi ha giocato meno, tutti devono essere coinvolti nel progetto"

vedi letture

Nel corso della presentazione del match di Coppa Italia contro il Bologna di domani, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato della possibile formazione che metterà in campo domani: "Chiaramente cercheremo di dare spazio a chi ha giocato meno. Tanti saranno della gara, alcuni riposeranno perchè è giusto che sia così. Siamo in tanti e tutti devono essere coinvolti in questo progetto e questo progetto passa anche da queste gare di Coppa Italia e chiunque va in campo deve cercare di dare il massimo, chi deve mettere minuti nelle gambe lo deve fare con grande concentrazione e applicazione perchè è una partita importante e bisogna ben dimostrare".

Leggi le dichiarazioni di Vincenzo Italiano