Spezia, Italiano: "Staccato la spina nella ripresa. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo"

Dopo il ko di Crotone, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa: "Diciamo che il primo tempo è stato ottimo, sulla falsariga di quelli disputati in precedenza. Forse con qualche situazione dove abbiamo corso dei rischi che di solito non concediamo. La squadra nel primo tempo la squadra si è comportata bene: aveva fatto gol, aveva creato i presupposti anche per andare in vantaggio. Nel secondo tempo se stacchi la spina, se non entri con l'atteggiamento giusto e ci sono anche avversari di qualità come quelli che abbiamo visto oggi puoi perdere la partita e andare a casa con un parziale pesante. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo".

Concesso qualcosa di troppo nei lanci del Crotone?

"E' un rischio che sappiamo di correre. Ha pagato fino ad oggi. Nel primo tempo abbiamo speso qualche fallo di troppo, qualche ammonizione e qualche situazione dove anche in precedenza eravamo riusciti a venirne fuori bene. Il fallo tattico ci può stare. Il primo tempo mi è piaciuto perchè abbiamo tenuto noi in mano la partita, il secondo non va bene e penso sia uno dei pochi momenti dove la squadra non ha fatto quello che fa spesso. Siamo all'undicesima giornata, momenti come questi ad una squadra come la nostra possono capitare. Non facciamo drammi, è ancora lunga e continuiamo a lavorare".

Mercoledì sarà la prima in Serie A al "Picco". Il fattore campo unito al risultato di oggi può creare uno spirito di rivalsa?

"L'atteggiamento è sempre quello di cercare di vincere le partite. Lo abbiamo dimostrato anche oggi. Abbiamo preso gol dopo sei minuti ma la squadra è tornata a fare quello che ha sempre fatto. Siamo alla seconda sconfitta di fila, è normale che cercheremo di ottenere il risultato pieno, cercare di riscattare questa opaca prestazione. Torniamo in casa, cosa che non vedevamo l'ora di fare e cercheremo di sfruttare il fattore campo".