Spezia, Italiano: "Tutti si sentono parte del progetto. Picco? Speriamo di tornarci presto"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa dopo il 3-0 sul campo del Benevento Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato così della prestazione dei suoi: “Una vittoria importante, mi soddisfa aver visto i ragazzi proporre sempre il gioco, fare quello che prepariamo durante gli allenamenti senza paura o timore. E penso che sia stata una vittoria meritata per quanto fatto vedere, per non aver concesso quasi nulla a un Benevento che a Verona aveva avuto una decina di palle gol contro l’Hellas. Siamo riusciti a vincere senza subire gol ed è una grande soddisfazione”.

Avevate tanti giocatori fuori, ma chi ha giocato non li ha fatti rimpiangere

“In questo momento fra Covid e infortuni di vario genere stiamo avendo un po' troppi giocatori fuori causa, però abbiamo una rosa ampia, l’abbiamo fatto volutamente e vogliamo sfruttarla tutta. Oggi hanno esordito alcuni giocatori e siamo contenti e soddisfatti, vogliamo che tutti siano inseriti nel progetto perché tutti avranno la loro opportunità e finora chi è sceso in campo ha sempre ripagato la fiducia, facendo la prestazione e sudando la maglia. E questo fa un immenso piacere”.

Avete dimostrato di poter stare in questa categoria grazie al vostro gioco

“Quando ne abbiamo la possibilità cerchiamo di fare quello che ho detto prima. Abbiamo qualche strategia, studiamo diverse soluzioni, ma poi bisogna fare i conti con gli avversari che spesso non ti permettono di fare quello che provi. Ma quando entriamo in campo con determinazione ed entusiasmo come oggi riusciamo a proporre e questa è la strada che dobbiamo percorrere per raccogliere qualcosa di buono in una categoria dove appena molli un attimo ti castiga”.

Quanto vi manca il vostro stadio?

“Il nostro stadio, il Picco, ci manca, giocare sempre lontani, essere sempre in trasferta non è semplice. Già avevamo delle difficoltà e si è aggiunta questa, ma speriamo di tornare presto al Picco. Ci stiamo adeguando a questa situazione e stiamo rispondendo bene perché le prestazioni ci sono e non molliamo mai”.