Spezia, Italiano: "Vedere i nostri nazionali fare bene e tornare col sorriso è un orgoglio"

Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato così dei tanti Nazionali rientrati in queste ore in città: "E’ normale che sia un po’ più bello avere a disposizione tutti, per mettere dentro lavoro e lavorare con tutti i giocatori ma è una cosa che conosciamo ormai, ci stiamo abituando. A giorni arriveranno tutti. Abbiamo lavorato con chi è rimasto, abbiamo fatto quello che era giusto fare e vediamo se riusciremo a superare l’esame”.

I ragazzi in nazionale hanno fatto bene: come sono rientrati?

“Sono contento per Marchizza, per Pobega, per Ismaijli. Chiaramente sono soddisfazioni per loro e per noi, vederli mettere il timbro in partite importanti è bello ed è un orgoglio. E’ bello vederli tornare con il sorriso, è quello che noi non dobbiamo perdere e penso che dal punto di vista mentale siano al massimo e sarà un valore aggiunto”.