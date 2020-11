Spezia-Juventus 1-4, le pagelle: che impatto CR7, Morata ispirato. Prima gioia Pobega

Risultato finale: Spezia-Juventus 1-4

14' Morata (J); 32' Pobega (S); 59' e 76' rig. Ronaldo (J); 67' Rabiot (J)

SPEZIA

Provedel 6 - Soffia sulle conclusioni di Morata e Chiesa, prima di doversi arrendere allo spagnolo, contro cui è aiutato pure dall'arbitro (e dal VAR) più tardi. Nel secondo tempo è impallinato altre tre volte, ma non ha mai responsabilità dirette.

Ferrer 5 - Comincia discretamente sulla fascia destra, riuscendo spesso a limitare Chiesa. Quando però la Juve sale davvero in cattedra, è tra quelli che cadono, concedendo varchi enormi dalla sua parte.

Terzi 5 - Morata lo manda in confusione spesso e volentieri, quasi a suo piacimento. E questo avviene dalle prime battute: prova a limitare con l'esperienza ma esce sconfitto.

(dall'88' Ismajli s.v.)

Chabot 5,5 - Alterna momenti straordinari ad attimi in cui è inesorabilmente travolto dall'impeto juventino. Per fare esempi, confrontare i salvataggi da urlo su McKennie e le sue colpe su secondo e terzo gol.

(dal 74' Dell'Orco 6 - Quando entra in campo, il grosso dei problemi è già venuto a galla. Prova a limitare i danni, e tutto sommato ci riesce anche).

Bastoni 5,5 - Cuadrado gli toglie l'aria, ed è costretto a difendere quasi per la totalità dell'incontro. Inizialmente lo fa bene, ma sulla lunga distanza comincia a cedere.

Bartolomei 5,5 - Tanta personalità al servizio dello Spezia, si inserisce in numerose trame e prova anche personalmente lo spunto. Ingenuo però nell'atterrare Chiesa, di spalle, in area di rigore. Prova macchiata.

Ricci 5,5 - In Serie A è fresco, ma in alcuni frangenti mostra la sicurezza di chi ha almeno un centinaio di partite, anche senza brillare più di altri. Almeno nel primo tempo, perché nella ripresa si vede poco e nulla.

Pobega 6,5 - Celebra il suo primo gol in Serie A con un pizzico di fortuna, aiutato da una deviazione. Gioia relativa visto il risultato finale, ma si conferma un prospetto da monitorare attentamente.

(dal 74' Estevez 6 - Cerca di regalare qualche soluzione nuova ai suoi, tentando anche una conclusione dalla lunga distanza interessante. Almeno ci ha provato).

Verde 6 - Rimane in campo soltanto un tempo, nel quale non si nasconde e si rivela anche utile nel gioco corale richiesto da Italiano. Che però all'intervallo lo lascia negli spogliatoi.

(dal 46' Agudelo 6 - Regala subito una bella giocata ai danni di Danilo. Discreto subentro, regala almeno all'inizio un po' di quella brillantezza che serve per far male alla Juve).

Nzola 6 - Non ha praticamente occasione di calciare verso la porta, venendo limitato dai centrali juventini, ma mette lo zampino sul gol di Pobega, sia con la sua presenza che con la probabile deviazione.

Farias 5,5 - Poca luce nell'inizio di partita, in cui riesce a rendersi poco utile in fase di ripiegamento. Fronte sul quale migliora sulla distanza, pur rivelandosi sempre poco pericoloso.

(dal 74' Gyasi 5,5 - Entra quando la situazione è già bella che compromessa, e non riesce a cambiare le sorti della storia. Prova ad accelerare, ma senza troppa convinzione).

Allenatore: Italiano 5,5 - Lo Spezia comincia in apnea, e rimane senza fiato per una mezz'ora buona. Al Manuzzi, inizialmente, è dominio Juventus ma i suoi hanno il merito di riuscire a limitare i danni, anche per poca concretezza juventina, e di saper sfruttare la prima occasione buona, con una deviazione e un po' di fortuna. I suoi tengono per quasi un'ora, prima però di mollare gli ormeggi con troppo anticipo, cedendo alla potenza di fuoco della squadra allenata da Pirlo, e dalla sua panchina che ha inciso sull'esito. O meglio, su quel fenomeno chiamato CR7... Anche se, va sottolineato, la predominanza della ripresa è stata collettiva. La differenza di valori si è fatta sentire, il punteggio finale è forse troppo pesante per quanto visto.

JUVENTUS

Buffon 6,5 - Fa sedere di nuovo Szczesny in panchina: sbaglia un rinvio, rischiando di regalare una chance a Ricci. Pobega poi lo trafigge aiutandosi con una deviazione. Si rifà sull'incornata di Chabot nella ripresa.

Cuadrado 6,5 - Sfonda con discreta semplicità su quella fascia, venendo cercato dai suoi compagni fin dai primi minuti. Gli manca la giocata decisiva, ma è sempre sul pezzo. Tranne che nel gol dell'1-1 spezzino, in cui tiene Nzola in gioco.

Demiral 6 - Il turco affianca Bonucci e lo fa con una discreta prestazione, sicuramente sufficiente. Inizio un po' insicuro, specie con la palla tra i piedi, poi migliora anche lui.

Bonucci 6 - Al rientro, è poco sollecitato dagli attaccanti dei liguri e si cimenta più che altro nell'arte del playmaking. Forse poteva chiudere con più celerità in fascia nell'azione del momentaneo pari.

(dal 78' Frabotta s.v.)

Danilo 7 - Sfrontato nell'avanzare quando può, è ispirato e riesce a generare occasioni con entrambi i piedi. C'è il suo zampino nello 0-1, per esempio. Si conferma grande nota positiva di questo avvio.

McKennie 6,5 - A destra ci gioca solo in fase di non possesso: quando la Juve attacca, si stringe. Bravo nell'inserimento e intelligente nell'assist del vantaggio di Morata, Chabot gli toglie la gioia del gol.

(dal 62' Ramsey 6 - Il gallese entra per rovesciare le sorti dell'incontro, ma tra i primi subentrati buttati dentro da Pirlo è quello che incide meno. Pochino, anzi, ma nell'economia generale è comunque prezioso).

Arthur 6 - Regia un po' nascosta quella del brasiliano, che nel primo tempo è poco coinvolto all'interno della manovra. Cresce assieme a molti suoi compagni col procedere del match, ma ancora non brilla del tutto.

Bentancur 5,5 - Prestazione intermittente del numero 30, che alterna discrete intuizioni e chiusure in fase di non possesso a situazioni in cui pare davvero troppo pigro quando il pallone ce l'ha.

(dal 62' Rabiot 7 - Subentro di alto livello del francese, che impiega pochi minuti a trovare la via del gol. Una rete di fondamentale importanza, visto che chiude il risultato, e anche di notevole bellezza nella fattura).

Chiesa 6,5 - Due occasioni nel primo tempo, entrambe sfruttate male: se nella prima era un po' defilato, nella seconda è ribattuto. Si accende però nella ripresa, prima col lancio verticale per Rabiot e poi con il rigore conquistato.

Dybala 5 - Sembra cominciare bene, visto che passano dieci minuti e sfiora il gol in serpentina solitaria. In realtà è però un'illusione, un bagliore nel deserto delle giocate che regala al Manuzzi. La Joya è l'unica nota davvero stonata di oggi.

(dal 57' Ronaldo 7,5 - Atteso a gloria, cambia la storia dell'incontro in poco più di un minuto: Morata lo lancia, lui scarta Provedel e fa gol. Bissa con un rigore alla Panenka per la doppietta, forse in omaggio al suo allenatore. Che se lo gode).

Morata 7,5 - In palla già dall'avvio, si rende pericoloso e poi vince la personale maledizione del VAR, che stavolta gli regala il gol del vantaggio. Conferma l'ispirazione confezionando l'assist a CR7 per il nuovo vantaggio.

(dal 78' Kulusevski s.v.)

Allenatore: Pirlo 6,5 - Vuole che la sua squadra si imponga sull'avversario, ed in effetti la prima mezz'ora del Manuzzi è solo e soltanto a marca juventina. Il parziale rimane però solamente sul più uno, e lo Spezia si rivela cinico e letale nello sfruttare la prima occasione che ha: all'intervallo è dunque 1-1. In panchina però ha l'arma CR7, ed attende solamente dodici minuti per utilizzarla. Il portoghese lo ricompensa con un gol, e lo stesso fa Rabiot: il Maestro si vede ricompensato dalle scelte a gara in corsa, e si gode un rotondo successo finale, esaltato dalla doppietta con cucchiaio (omaggio?) di CR7. Il gap di valori tra le due squadre, alla fine si è sentito.