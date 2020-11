Spezia, l'esilio può terminare a breve: il 16 dicembre gli Aquilotti potrebbero tornare al "Picco"

In attesa di ritornare a casa. Da sempre il "Picco" è stato il punto di riferimento per gli Aquilotti. La stella polare da seguire nei momenti di difficoltà. Il catino infuocato dove sono stati costruiti i successi con la Curva Ferrovia capace di trasportare la squadra in campo. In questa prima esperienza in Serie A con il pubblico lontano dagli stadi, vista la situazione che stiamo attraversando, la squadra di Italiano non ha ancora potuto contare sul suo campo di casa visto che per le partite interne è emigrata alla volta di Cesena. Una situazione non facile per Terzi e compagni che però sono riusciti a sopperire con grande carattere sfoderando prestazioni convincenti partita dopo partita attirando l’attenzione a livello nazionale.

Dal Sassuolo all’Atalanta - In terra romagnola lo Spezia ha affrontato il Sassuolo alla prima partita in Serie A. Gara persa 4-1 prima dell’esaltante rimonta contro la Fiorentina da 0-2 a 2-2. Il terzo match è stato contro la Juventus di Cristiano Ronaldo fino ad arrivare al pareggio a reti inviolate di domenica contro l’Atalanta. Quattro gare insidiose che dovrebbero diventare cinque con il match che arriverà il prossimo 5 dicembre contro la Lazio di Simone Inzaghi dopo la doppia trasferta contro il Bologna in Coppa Italia, domani alle 17.30, e contro il Cagliari alla Sardegna Arena domenica alle 18.

L'esilio può finire a breve - Un esilio che potrebbe terminare a breve. Nel pomeriggio di ieri il club ha comunicato che i lavori di adeguamento al “Picco” stanno volgendo al termine. Il prossimo appuntamento in agenda è il 30 novembre quando sarà previsto il sopralluogo per valutare la situazione. In caso di esito positivo la data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella del 16 dicembre prossimo quando Terzi e compagni affronteranno i rossoblu di Sinisa Mihajlovic. Una gara che potrebbe riconsegnare lo Spezia a La Spezia.