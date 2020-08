Spezia, la permanenza di Italiano è una priorità: se dovesse partire c'è l'idea Grosso

vedi letture

Lo Spezia non ha intenzione di privarsi del tecnico Vincenzo Italiano, condottiero per la prima storica promozione in Serie A. Il patron Volpi, ha alzato un muro intorno al tecnico che piace molto al Genoa ma che prima di decidere dovrà incontrare il club. Secondo Sky Sport, per evitare di farsi trovare impreparati, i dirigenti spezzini starebbero considerando Fabio Grosso come potenziale sostituto dell'attuale allenatore.