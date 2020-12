Spezia, la ricetta di Italiano: "C'è amarezza, ma atteggiamento e approccio sono quelli giusti"

Vigilia di campionato per lo Spezia. Gli Aquilotti domani pomeriggio sfideranno il Crotone. In vista della sfida dello "Scida", il tecnico Vincenzo Italiano ha risposto alle domande in conferenza stampa, soffermandosi anche su sull'amarezza della sconfitta con la Lazio: "Bisogna voltare pagina, continuare e guardare avanti. L'amarezza è tanta per il fatto di non aver ottenuto punti, quello che alla fine per noi contava tantissimo. Ci dispiace perché dopo una prestazione del genere condirla con un risultato positivo per noi sarebbe stato il massimo. Si continua sapendo che questa è la strada giusta e ci deve dare forza il fatto che riusciamo a fare ottime prestazioni. L'atteggiamento, l'approccio e quello che facciamo vedere durante gare è la strada giusta. Non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare".

