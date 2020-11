Spezia, la solidarietà a Bitti: "Forza Sardegna! Vi siamo vicini in questo momento difficile!"

Una tragedia ambientale ha colpito nella giornata di ieri Bitti, comune sardo della provincia di Nuoro alluvionato e risultato devastato dal maltempo.

Quest'oggi lo Spezia sarà impegnato sul campo del Cagliari, per il match che prenderà il via alle 18:00, e i liguri non hanno mancato di solidarietà verso la cittadina nuorese. Questo il tweet del club: "Forza Bitti! Forza Sardegna!

Vi siamo vicini in questo momento così difficile! 🙏🏻 ❤️".