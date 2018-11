Spezia, la SPAL fa sul serio per Maggiore. E l'Inter osserva interessata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo talento non sta passando inosservato e diversi club sono pronti a darsi battaglia in estate per portarlo nella massima serie. Parliamo di Giulio Maggiore, centrocampista classe 1998 in forza allo Spezia. Sul giocatore, come riporta fcinternews, c'è la SPAL, ma anche l'Inter lo segue con interesse da oltre un anno e potrebbe pensare di acquistarlo per girarlo in prestito.