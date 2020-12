Spezia-Lazio 1-2, le pagelle: Milinkovic MVP, Immobile cecchino. Ma Italiano meritava di più

SPEZIA-LAZIO 1-2 - 16' Immobile (L); 32' Milinkovic-Savic (L); 64' Nzola

SPEZIA

Provedel 6 - Rischia poco dalla sue parti ma è comunque costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco in due occasioni senza responsabilità. E’ comunque attento sulle sortite della Lazio.

Ferrer 6 - Non spinge molto sulla corsia di destra ma controlla molto bene Marusic dalla sua parte senza permettere all’avversario di pungere dalle parti di Provede. Preciso anche nelle diagonali.

Chabot 6,5 - Ritorna in campo dal primo minuto e non tradisce la fiducia di Italiano. Gioca sempre d’anticipo sull’avversario e si fa vedere anche in avanti sganciandosi non solo sui calci da fermo.

Terzi 6 - Festeggia quota 200 partita con la maglia dello Spezia con una partita in cui sbaglia pochissimo nelle chiusure. Unico neo quando atterra Immobile causando la punizione del 2-0 per la Lazio.

Bastoni 6 - Inizia mostrando qualche difficoltà su Lazzari che gli porta anche ad essere ammonito. Cresce col passare dei minuti colpendo il palo e facendo vedere diverse sortite per traversoni pericolosi (Dal 46’ Marchizza 6 - Entra bene in un match che potrebbe essere complicato vista la qualità degli avversari ma non sfigura).

Estevez 6,5 - Dinamismo e tanta lotta a centrocampo per l’argentino di Italiano che sporca subito i guantoni a Reina che devia sul palo una conclusone potente dopo tre minuti dal fischio d’avvio di Chiffi.

Ricci 6,5 - Qualità e quantità in mezzo al campo. Dirige l’orchestra con grande qualità e personalità cercando sempre il passaggio palla a terra al compagno più vicino oppure aprendo sugli esterni.

Maggiore 5,5 - Quanto pesa nella valutazione l’ingenuità sul gol di Immobile quando si fa soffiare il pallone da Milinkovic-Savic. Per il resto disputa la solita partita propositiva e di combattimento (Dal 67’ Deiola 6 - Dà il proprio apporto nel forcing finale mettendo in campo una buona qualità).

Farias 6,5 - Ottime giocate che mandando in tilt i difensori della Lazio. Gli manca soltanto il gol che non arriva solo a causa di un salvataggio sulla linea da parte di Radu nella ripresa (Dal 67’ Agudelo 6 - Spinge molto sulla destra superando in qualche frangente Marusic ma manca forse nell’ultimo passaggio).

Nzola 6,5 - Lotta e fa a sportellate con la difesa della Lazio. Gioca molto per la squadra, si abbassa molto per cercare il dialogo con i compagni nella costruzione della manovra aquilotta e trova il gol che riapre il match.

Gyasi 6 - Sfiora il gol in un paio di occasioni ma, al contrario di Cagliari, la gioia resta strozzata in gol. Per il resto mette in mostra la sua velocità.

Vincenzo Italiano 7 - Ormai il suo Spezia è una piacevole conferma del nostro campionato. A prescindere dal risultato e dall’avversario che ha di fronte, la sua squadra gioca sempre e propone calcio ma, oggi, viene fermata solo dai legni.

LAZIO:

Reina 6,5 - Pronti-via, al 3' è già decisivo con una bella parata in tuffo che manda il tiro di Estevez sul palo. Attento anche ad uscire sui piedi di Farias poco dopo. A Inzaghi serviva la sua personalità, oltre che le sue doti tecniche.

Luiz Felipe 5,5 - Nel primo tempo il tandem Bastoni-Farias lo mette in difficoltà più di una volta e nella ripresa, anche se esce il terzino, il copione non cambia.

Acerbi 5,5 - Troppo superficiale nell'uno contro uno con Nzola che causa la rete dell'1-2 dell'attaccante dello Spezia. Per un pomeriggio non è garanzia di solidità.

Radu 6,5 - Combatte più di una volta con Gyasi e ha quasi sempre la meglio. Salvataggio fondamentale su Farias ad inizio ripresa, a pochi centimetri dalla linea di porta.

Lazzari 6 - Nel primo tempo causa l'ammonizione che complica la partita del suo diretto rivale Bastoni. Nella ripresa si dedica più alla fase difensiva che a quell'offensiva.

Milinkovic-Savic 7,5 - Decisivo dopo un quarto d'ora, alla sua prima azione, rubando palla a Maggiore e servendo l'assist per l'1-0 di Immobile. Poi, come contro il Torino, trova il gol direttamente da calcio di punizione, beffando Provedel sul suo palo. MVP. Dal 75' Parolo s.v.

Lucas Leiva 6 - Si mette in cabina di regia e svolge benissimo la sua mansione di distruttore di gioco avversario, intercettando più di un pallone quando lo Spezia prova ad andare in verticale. Dal 75' Escalante s.v.

Luis Alberto 6 - Quando ha la palla tra i piedi in mezzo al campo riesce a regalare giocate di gran qualità, come il tunnel con la suola nel secondo tempo. Negli ultimi venticinque metri invece stavolta non è impeccabile e non prende sempre la decisione corretta. Dal 59' Akpra Akpro 6 - Fa legna a centrocampo ed è utile nel finale di sofferenza biancoceleste.

Marusic 6 - Torna titolare a sinistra e svolge con diligenza le sue mansioni in ambo le fasi.

Andreas Pereira 5 - A Dortmund aveva convinto, oggi non riesce a trovare subito la posizione in campo. Resta troppo alto e per i primi minuti si vede pochissimo. Nel finale gli viene annullato un gol per fuorigioco. Spaesato.

Immobile 7 - Gli basta un quarto d'ora per timbrare il cartellino per l'ottava partita consecutiva, dando una traccia in verticale e rimanendo freddo davanti al portiere. Trentesima vittima in Serie A, trentacinquesimo gol su 38 gare contro le neopromosse. Numeri da campione assoluto, onnipresente nei tabellini delle partite della Lazio. Dal 59' Caicedo 6 - E' bravo a scartare Provedel per l'illusione del 3-1, annullatogli per una posizione irregolare.

All. Simone Inzaghi 6 - E' una Lazio umile quella che si presenta a Cesena. L'allenatore la dispone con uno strettissimo 5-3-2 in fase difensiva per chiudere tutte le linee di passaggio dello Spezia, famoso per il suo giropalla e la volontà di creare una grossa mole di gioco. Inzaghi se ne frega del valore dei singoli, consapevole che avrebbe rischiato se avesse schierato una formazione a trazione anteriore. La prepara così e il copione della partita viene rispettato proprio come nelle sue idee.