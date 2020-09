Spezia, Meluso: "Contento che Italiano sia rimasto. Il tempo stringe, ma so cosa fare"

Nella sala stampa del centro sportivo dello Spezia quest'oggi è stato presentato il nuovo direttore generale dell'area tecnico Mauro Meluso, che dopo la retrocessione del Lecce in Serie B sostituisce Guido Angelozzi, uno degli artefici della promozione dei bianconeri in Serie A. Ad introdurre il nuovo dg in conferenza stampa è stato il presidente dello Spezia Stefano Chisoli, che ha così aperto la conferenza: "La nuova stagione porterà grandissimo entusiasmo e grande gioia; si è da poco chiuso un anno che è terminato con un grande successo, anche se per alcuni momenti si è pensato che non potesse continuare a causa del Covid. Abbiamo terminato il campionato con questa impresa storica, solo 10 giorni fa eravamo ad esultare e ora siamo pronti per iniziare questa avventura tra i grandi, quindi la società adesso si sta riorganizzando perché c’è stato questo cambiamento nell’area tecnica, e abbiamo individuato Mauro Meluso come l’uomo adatto per ricoprire questo ruolo. La sua storia dice che è reduce da successi e promozioni, abbiamo trovato subito un accordo con lui per ripartire, lui assieme ai suoi collaboratori. Adesso dovremo lavorare sodo, noi partiremo con l’handicap avendo concluso la stagione per ultimi, ma qua a La Spezia siamo abituati a lavorare sodo e ci faremo trovare pronti".

Tocca poi a Mauro Meluso: "Grazie per essere intervenuti, sono veramente onorato di far parte di questa famiglia, di divenire direttore dell’area tecnica dello Spezia, che è una società assolutamente in crescita, per me è motivo di grande orgoglio essere qui ed è un onore essere stato chiamato, quindi devo ringraziare innanzitutto la società e il presidente. Volevo fare un plauso a chi mi ha preceduto, alla squadra, allo staff tecnico e a tutti coloro che hanno lavorato per aver raggiunto un traguardo storico, che non deve essere disperso. Nonostante, come diceva il presidente, siamo un po’ in una situazione anomala però ci tireremo su le maniche, il tempo stringe perché il 19 inizierà il campionato e quindi sarà un’ulteriore sfida per fare bene. Tengo anche oggi a ringraziare la città di Lecce, tutti quelli che hanno lavorato con me, tutti artefici di una straordinaria vittoria. Con me saranno anche i miei collaboratori, poi completeremo i ruoli nei prossimi giorni".

"Sono molto contento che mister Italiano sia rimasto - prosegue Meluso - Ci ho parlato oggi e l’ho incontrato ieri per la prima volta, sono molto contento che sia rimasto perché ha fatto un gran lavoro e ha ancora tanto entusiasmo da impiegare per la prossima stagione. Insieme dovremo lavorare per capire quali sono le operazioni da fare, faremo delle valutazioni e insieme inizieremo a muoverci".

"Per fare un campionato competitivo si intende la salvezza, non possiamo certo competere con certi squadroni, io mi sono fatto un’idea, penso si debba cambiare abbastanza, non si potrà mai ringraziare abbastanza questi ragazzi, tutti, dal primo all’ultimo, perché quello che hanno ottenuto è un qualcosa di fantastico. Un buon numero di giocatori dovrà essere preso, ora non so ancora quanti ma comunque non verrei a dirvelo pubblicamente".

"Al momento della chiamata dello Spezia ero fermo, pensavo di fermarmi un periodo un po’ più lungo, poi ho ricevuto questa opportunità dal presidente Chisoli e allora sono andato in Sardegna per incontrarmi col presidente Chisoli, il presidente Volpi e il dottor Fiorani. Il discorso che è stato fatto è di pensare alla programmazione della stagione appena iniziata, cercando di ricalcare quello che è successo negli anni passati, senza appesantire la società del peso economico; ovviamente il risultato principale è la salvezza. Convincermi di venire a Spezia è stato semplice, come ho detto all’inizio lo Spezia è una squadra in crescita, che cercherà di fare cose con criterio ma che vanta una proprietà solidissima, il signor Volpi ne sento parlare da tanti anni, oggi sono stato nella sede e devo dire che è molto bella, penso che stanno investendo sullo stadio. E’ una società in crescita e ha questa serietà di fondo, questa solidità economica e quindi credo che per me sia una grande opportunità che voglio giocarmi con grande determinazione. Angelozzi lo conosco da tanti anni, sicuramente è entrato nella storia della società e lascerà un’eredità importante ma sarà una sfida ancor più stimolante per me".

"C’è un dato che posso dire: cioè che la fisicità è molto importante soprattutto per tutte le squadre di Serie A, in particolar modo per le squadre che devono salvarci. Queste sono cose che vanno tenute in considerazione, oltre che il fattore qualititativo che è evidente rispetto alla Serie B. la differenza molto marcata è che la abilità tecnica e la fisicità sono due elementi che in Serie A non si possono prescindere. L’anno scorso a Lecce c’eravamo messi in preventivo di migliorare la aspetto qualitativo e fisico".

A chiusura della conferenza il presidente Chisoli ha voluto salutare e ringraziare il predecessore di Meluso, Guido Angelozzi: "Mi sembra doveroso esprimere un ringraziamento Guido Angelozzi e i suoi collaboratori perché hanno avuto un ruolo da protagonisti in questa fantastica cavalcata. Ora dobbiamo metterci al lavoro perché la Serie A comporta un’organizzazione migliore sotto tutti i punti di vista, per essere pronti ad affrontare un campionato di Serie A seguendo sempre la politica della nostra società, ossia di fare sempre bella figura e apparire per quello che siamo, ossia una società organizzata".