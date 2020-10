Spezia, Meluso: "La nostra identità migliorerà ancora con i nuovi innesti del mercato"

Conferenza stampa di fine mercato, quest'oggi, per Mauro Meluso, ds dello Spezia. Di seguito un estratto: "Manca qualche giocatore di esperienza? Non ci sono tantissimi giocatori che hanno fatto la A, anche se io sono rimasto colpito dalla tranquillità di Terzi a Udine, lo stesso Galabinov è una sorpresa. Sono giocatori che ho trovato e che sono contento possano aiutare. Abbiamo dieci under, preso giocatori funzionali e sono soddisfatto. Poi vedremo le criticità che si possono verificare e quindi eventualmente interverremo. Tra undici partite inizia un nuovo mercato, c’è poco spazio tra il mercato estivo e quello invernale. E’ evidente che è stato tutto un po’ anomalo, la chiusura del campionato il 20 agosto, la ripartenza dopo un mese e un mercato fatto in grandissima fretta. Ci vuole tempo e pazienza, siamo contenti di questo approccio avuto della squadra, tre punti arrivati non per casualità ma per un’identità ben precisa. Abbiamo giocato ottime partite anche in quelle perse, con un’identità che mi auguro possa migliorare con una condizione fisica migliore e quando i nuovi si saranno tutti integrati, come Ismajili, che ha avuto un problema, Sema, Estevez, Deiola che ha avuto una microfrattura ad un dito del piede, Mattiello ha avuto problemi, Zoet. Quando parlo di anomalia questi sono i risultati, andare di fretta espone i giocatori a più possibilità di infortuni e per questo abbiamo pensato ad avere una rosa allargata".

