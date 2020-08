Spezia, niente Genoa per Italiano e ora può rinnovare. Contratto fino al 2022

La corte del Genoa è andata a vuoto, così per Vincenzo Italiano è pronto un rinnovo fino al 2022, come premio per il grande lavoro svolto culminato con la promozione in A. Stando a quanto rivela Sky, il tecnico della storica promozione dei liguri in Serie A dovrebbe allungare di un ulteriore anno il suo legame coi bianconeri.