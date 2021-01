Spezia, Nzola ci ha preso gusto: "I 9 gol? Non me l'aspettavo, ma ora tiro anche i rigori"

M'Bala Nzola ci ha preso gusto e nel successo dello Spezia contro la Sampdoria è arrivato il nono gol in campionato. Questo il commento dell'attaccante ai canali ufficiali del club: "Non mi aspettavo di partire così forte, sono contento di ciò che sto facendo e spero di continuare e fare anche di più. I 3 gol su rigore? Non li ho mai tirati, ma in allenamento ci provo e sono felice di aver segnato tre volte su rigore. Il salto in avanti in classifica? Sono felice, dopo un periodo difficile è arrivata la vittoria col Napoli e oggi abbiamo dato continuità. Ho preso una brutta botta ma spero non sia niente di grave. La prossima a Torino? Sarà importantissima, dobbiamo cercare di vincere per salire ancora in classifica".