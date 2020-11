Spezia, Nzola: "Sono contento per i primi gol in Serie A. Vittoria meritata"

Primi gol in massima serie per M'Bala Nzola, una doppietta che vale tre punti allo Spezia. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport dell'attaccante ex Trapani. "Sono contento per i tre punti e per i primi gol in Serie A. Sono arrivato qui dopo tanto lavoro, ma devo continuare a crescere. Sognavo di segnare in Serie A fin da quando ero bambino. Abbiamo giocato bene meritando la vittoria, chi ha giocato oggi ha dimostrato di poterci stare in massima serie".