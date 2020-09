Spezia, occhi in casa Torino: i liguri hanno chiesto Millico e Segre

Doppio obiettivo in casa Torino per lo Spezia, che cerca rinforzi in vista della storica prima stagione in Serie A. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club ligure avrebbe infatti chiesto ai granata Vincenzo Millico e Jacopo Segre. Entrambi i due giovani, rispettivamente classe 2000 e 1997, hanno richieste in B (Millico soprattutto al Chievo, dove ha giocato proprio Segre nell'ultima stagione) ma preferirebbero un'occasione in Serie A.