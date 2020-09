Spezia, oggi prevista la firma di Agudelo: prende corpo anche l'ipotesi Saponara

Oggi è il giorno della firma di Kevin Agudelo con lo Spezia. Il giocatore interromperà il prestito alla Fiorentina per tornare al Genoa e firmare con gli acquilotti. Dai viola prende corpo anche il possibile arrivo di Riccardo Saponara, che Italiano inserirebbe in rosa per utilizzarlo come interno di qualità. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.